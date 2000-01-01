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Уголок Врубеля

Уголок врубеля

Архив картинок

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Религия и налоги_
Почему попы налогов не платят?


Особое мнение_

Космос без русских_
"Космос для России - очень важная и болезненная тема. В стране, которая запустила первый в мире спутник и первого в мире человека, весьма остро переживают каждый неудачный запуск и каждую катастрофу. Хочется взять реванш! Поэтому появилось идея о том, что нам нужна Луна."
Александр Никонов


Интервью_

КОЗЫРНОЙ БУБНОВСКИЙ_
Модный столичный врач, у которого лечатся знаменитости и сильные мира сего, сеть собственных клиник в России и за рубежом. Человек явно работает по призванию, что само по себе есть условие необходимое и достаточное для счастья. Однако, познакомившись с ним поближе, я понял, что такого счастья я бы врагу не пожелал...


Наука_

САМЫЙ ЖЫРЪ!_
"Общество порой охватывают разного рода «психические эпидемии». То на ведьм все начинают охотиться, то на врагов народа, то везде ищут педофилов, то начинают дружно бороться с курением или жирной пищей, объявляя очередному модному ужасу настоящую войну."


Наука_

Лечение молотком_
Этот человек может рассказать о вас всё. И починить то, что сломалось.


Статьи_

ПЕРУ_
Перу,пожалуй, одна из самых интересных стран Южной Америки. Возможно, самая интересная


Россия - взгляд изнутри_

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА_
"Владимир Владимирович, а хотите поржать? Вот вам цитата..."


Реплика_

Неизлечимое заболевание – это выгодно_
Почему им выгодно нас лечить, не вылечивая


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Сказал - как отрезал_

Из Чехии прилетела люля европейской политкорректности  | просмотров: 3420 | комментариев: 1

Министр финансов Чехии Андрей Бабиш заявил, что "европейским чиновникам нужно перестать проявлять политкорректность, им нужно думать о безопасности своих граждан". Что он имел в виду? [далее]

Каминг-аут старика Панюшкина  | просмотров: 5457 | комментариев: 1

Известный журналист Валерий Панюшкин признался, что ему хочется "насадить свою жопу на шпиль Спасской башни, вертеться на ветру и скрипеть на всю Ивановскую..." Это была цитата, если вы вдруг не заметили кавычек. Почему же в заголовке мы назвали Панюшкина стариком, если у него столь молодые и дерзостные мысли? [далее]

Сибирская пизда - как кулак!  | просмотров: 10111 | комментариев: 0

45-летняя инструктор по интим-фитнесу Татьяна Кожевникова, жительница Новосибирска, установила рекорд - она разработала специальную гимнастику для интимных мышц, и может удержать влагалищем груз весом 14 кг. [далее]

Теперь и в Мексике!  | просмотров: 3110 | комментариев: 0

Верховный суд Мексики разрешил частным лицам выращивать и использовать марихуану для личных целей.«Первая палата суда считает, что запрет личного потребления марихуаны с развлекательными целями неконституционен», - говорилось в проекте доклада одного из судей.Теперь необходимо будет вносить изменения в ряд статей закона о здравоохранении, запрещающие выращивание каннабиса с рекреационными целями. [далее]

Грязные лимоновцы взяли на себя ответственность за скотство  | просмотров: 6599 | комментариев: 2

Концерт музыканта Андрея Макаревича, который проходил в Московском международном доме музыки (ММДМ), был прерван политической акцией. Несколько мудаков, скандируя «Предатель, вон из России!», распылили в зале перцовый газ и разбросали листовки, после чего трусливо бежали. Что же выяснилось? [далее]

Ученые воздействовали на клитор  | просмотров: 13327 | комментариев: 1

Исследователи из Университета Квебека в Монреале ( Université du Québec à Montréal) наконец ответили на вопрос, что действительно заводит представительниц слабого пола. Для этого ученые попросили 30 здоровых женщин в возрасте от 18 до 35 лет раздеться и лечь на стол, покрытый простыней. Затем участницам предложили надеть очки, чтобы лишить их возможности наблюдать за ходом эксперимента. Когда подготовка была завершена, исследователи начали применять различные формы прикосновения - легкое касание, давление и вибрацию, чтобы выявить наиболее чувствительные части женского тела и узнать, как правильно их стимулировать. [далее]

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О нас_

Господа и дамы! Суть и основной пафос сего проекта должны быть вам ясны из названия и подзаголовка сайта. Здесь обсуждаются самые острые, самые резкие вопросы нашего времени. Принять участие в дискуссии по поднятым в материалах сайта проблемам вправе каждый, но вот опубликовать свой материал сможет только тот, кто внятно, логично и складно излагает свои мысли, перемежая их добротной фактуркой и приправляя для лучшего усвоения хорошим стилем изложения.
За ведение сайта отвечает ИГ (интеллектуальная группа) "Свободная Россия", возглавляет которую писатель Александр Никонов. Персональный состав группы не разглашается по просьбам большинства ее членов.

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Стишки недели_

    Борис Влахко

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ?



...Мой стих был изредка хорош,
но чаще  безобразен....Каюсь...
Я, видит Бог, старался...Что ж, -.
на всякий случай не прощаюсь...


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РАССТРЕЛ РОССИЙСКОГО РЕЙХСТАГА_
Кто был прав и неправ в октябре 1993-го?


ПолитНЕкорректно_

ОХОТА НА ПЕДОФИЛА_
"Педофилы кругом! Нужно быть внимательными! Нужно искать педофилов со всей тщательностью! Педофилы хитры и коварны! Они угрожают нашим детям! Расстреливать! Кастрировать! Всмотрись в себя! Необходимо по капле выдавливать из себя педофила! А не педофил ли твой сосед? Ты уже донес на него?.."


Россия - взгляд снаружи_

Открытое письмо известного американского футуролога к президенту Путину_
"Г-н Путин я жертвую вам на гроб эти несчастные 2 доллара..."



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