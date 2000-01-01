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Исследователи из Университета Квебека в Монреале ( Université du Québec à Montréal) наконец ответили на вопрос, что действительно заводит представительниц слабого пола. Для этого ученые попросили 30 здоровых женщин в возрасте от 18 до 35 лет раздеться и лечь на стол, покрытый простыней. Затем участницам предложили надеть очки, чтобы лишить их возможности наблюдать за ходом эксперимента.
Когда подготовка была завершена, исследователи начали применять различные формы прикосновения - легкое касание, давление и вибрацию, чтобы выявить наиболее чувствительные части женского тела и узнать, как правильно их стимулировать. [далее]