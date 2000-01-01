Министр финансов Чехии Андрей Бабиш заявил, что "европейским чиновникам нужно перестать проявлять политкорректность, им нужно думать о безопасности своих граждан". Что он имел в виду? [далее]

Известный журналист Валерий Панюшкин признался, что ему хочется "насадить свою жопу на шпиль Спасской башни, вертеться на ветру и скрипеть на всю Ивановскую..." Это была цитата, если вы вдруг не заметили кавычек. Почему же в заголовке мы назвали Панюшкина стариком, если у него столь молодые и дерзостные мысли? [далее]

45-летняя инструктор по интим-фитнесу Татьяна Кожевникова, жительница Новосибирска, установила рекорд - она разработала специальную гимнастику для интимных мышц, и может удержать влагалищем груз весом 14 кг. [далее]

Верховный суд Мексики разрешил частным лицам выращивать и использовать марихуану для личных целей.«Первая палата суда считает, что запрет личного потребления марихуаны с развлекательными целями неконституционен», - говорилось в проекте доклада одного из судей.Теперь необходимо будет вносить изменения в ряд статей закона о здравоохранении, запрещающие выращивание каннабиса с рекреационными целями. [далее]

Концерт музыканта Андрея Макаревича, который проходил в Московском международном доме музыки (ММДМ), был прерван политической акцией. Несколько мудаков, скандируя «Предатель, вон из России!», распылили в зале перцовый газ и разбросали листовки, после чего трусливо бежали. Что же выяснилось? [далее]